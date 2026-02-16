Primarie di centrosinistra a Reggio al via il 15 marzo

Verso le amministrative

«Sono ufficialmente indette per il prossimo 15 marzo 2026 le primarie del centrosinistra reggino». Lo scrivono in una nota Partiti e Movimenti politici del centrosinistra reggino, rompendo gli indugi e indicando una data precisa in vista, poi, del percorso che porterà all’elezione del nuovo sindaco di Reggio Calabria.

«Partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra – si legge – riuniti dal tavolo convocato dal Partito Democratico presso la federazione metropolitana, potranno quindi esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alla competizione elettorale interna. Avviata la macchina organizzativa, già dai prossimi giorni saranno pubblicate le modalità di partecipazione, dettagliate dal regolamento che i soggetti politici hanno già discusso ed approvato».

