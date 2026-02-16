Si legge in: 1 minuto
Zumpano, muro a rischio crollo: chiusa la rampa d’accesso al sottopasso
Si tratta della rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo zona Ipercoop su Via B.F. Marino
ZUMPANO «Stiamo procedendo alla chiusura della rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo zona Ipercoop su Via B.F. Marino per muro pericolante. Domani verranno avviati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area. Si raccomanda agli utenti della strada di procedere con la massima attenzione». E’ la segnalazione del comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione di un muro pericolante.
