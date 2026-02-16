Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

Zumpano, muro a rischio crollo: chiusa la rampa d’accesso al sottopasso

Si tratta della rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo zona Ipercoop su Via B.F. Marino

Pubblicato il: 16/02/2026 – 19:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Zumpano, muro a rischio crollo: chiusa la rampa d’accesso al sottopasso

ZUMPANO «Stiamo procedendo alla chiusura della rampa d’accesso al sottopasso dello svincolo zona Ipercoop su Via B.F. Marino per muro pericolante. Domani verranno avviati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area. Si raccomanda agli utenti della strada di procedere con la massima attenzione». E’ la segnalazione del comune di Zumpano, in provincia di Cosenza. L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione di un muro pericolante.

Argomenti
Importanti
MALTEMPO CALABRIA
rampa d’accesso zumpano
zumpano
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x