Controlli antidroga a Lamezia Terme, arrestato un 24enne: un altro giovane deferito

LAMEZIA TERME I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme negli ultimi giorni hanno dato massimo impulso alle attività di contrasto con ottimi risultati operativi.

In particolare, la sera del 10 febbraio scorso, i militari della Sezione Radiomobile di Lamezia Terme, nel corso di un controllo di un cittadino straniero 24enne sottoposto alla detenzione domiciliare, accedendo nella sua abitazione hanno percepito odore di sostanza stupefacente. Inevitabilmente sono scattate verifiche più approfondite che hanno consentito di rinvenire un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente illecitamente detenuta dal giovane. Quanto è bastato per segnalare l’evento all’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro che, il giorno seguente, ha disposto la sospensione della misura alternativa alla detenzione ordinandone la carcerazione. Nel corso delle attività connesse all’esecuzione del provvedimento restrittivo, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 6 grammi di hashish. L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza.

Solo qualche giorno prima, sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme, avevano controllato un 27enne del posto trovandolo in possesso di un notevole quantitativo di stupefacente che, secondo gli inquirenti, era detenuto per finalità di spaccio. Nello specifico, nel corso di un controllo avvenuto in tarda sera nel quartiere Savutano, i Carabinieri avevano rinvenuto nell’auto del 27enne alcune dosi di hashish. L’atteggiamento del giovane non convinceva i militari che a hanno pertanto approfondito i controlli, estendendo la perquisizione anche all’abitazione. L’intuizione degli operanti trovava effettivo riscontro poco dopo con il rinvenimento di un panetto di hashish da circa 100 grammi, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 27enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme che dirige le indagini.

