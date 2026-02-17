Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:47
il giallo

Dramma a Tropea, avvistato un cadavere a mare

Sul posto forze dell’ordine e Capitaneria di Porto. Negli ultimi giorni il mare ha restituito 5 corpi senza vita sulla fascia tirrenica

Pubblicato il: 17/02/2026 – 14:28
Dramma a Tropea, avvistato un cadavere a mare

TROPEA Macabro rinvenimento a Tropea, dove una sagoma umana è stata avvistata in mare da un gruppo di ragazzi che ha subito denunciato l’accaduto. L’avvistamento è avvenuto al largo della nota spiaggia “Le Roccette”. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e Capitaneria di Porto che si stanno adoperando per il recupero dei corpi, anche se è al momento complicato a causa delle condizioni meteo e dal mare agitato. Si tratta dell’ennesimo ritrovamento macabro sulla fascia tirrenica in questi giorni: le onde del mare hanno già restituito lungo la costa cosentina tre corpi senza vita, l’ultimo stamattina sulle spiagge di Paola. L’ipotesi è che entrambi i cadaveri provengano da un’imbarcazione naufragata (redazione@corrierecal.it)

