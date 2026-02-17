Evasione sul litorale calabrese: recuperati oltre 300mila euro

l’attività

VIBO VALENTIA I Finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno portato a termine un’articolata attività investigativa, che ha interessato diverse realtà imprenditoriali operanti lungo il litorale tirrenico. Il servizio ha permesso di accertare gravi inadempienze in materia di IMU per annualità non dichiarate e non versate. L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso tecniche di indagine mista – documentale, catastale e operativa sul campo – svolte mediante l’utilizzo incrociato di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e l’analisi della documentazione contabile e concessoria. L’effettuazione di meticolosi sopralluoghi e servizi di osservazione effettuati sul litorale ha consentito di attrarre ad imposizione beni strumentali – pur insistenti su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione – non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, secondo il principio di effettiva capacità contributiva. L’attività si è svolta nei confronti di distinti soggetti economici ubicati nelle Province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, e ha consentito di portare a recupero di tassazione un importo complessivo che supera i 300.000 euro, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi. Tra questi, solo nel Comune di Praia a Mare, è stato possibile recuperare a tassazione 220.000 euro a carico di un operatore economico operante in concessione demaniale, oltre sanzioni e interessi, che saranno irrogati dal medesimo Ente locale.

