Reggio Calabria, il vento piega “Opera” sul lungomare Falcomatà – FOTO

i danni del maltempo

REGGIO CALABRIA Ancora una notte difficile per Reggio Calabria, sferzata da forti raffiche di vento che hanno colpito in particolare la zona del lungomare Falcomatà. Il maltempo, che da giorni sta flagellando la Calabria, ha danneggiato una delle opere simbolo della città: l’installazione “Opera” di Edoardo Tresoldi.

Il colonnato in rete metallica, composto da 46 colonne alte circa otto metri e affacciato sullo Stretto, ha subito danni significativi.

Alcune colonne risultano fortemente inclinate rispetto alla posizione originaria, altre appaiono piegate e deformate dalla pressione del vento. In particolare, una colonna è visibilmente inclinata in avanti, con la struttura metallica che mostra torsioni evidenti.



Nell’area del colonnato ci sono adesso anche alcuni rami spezzati dal forte vento.

L’opera, inaugurata nel 2020, è diventata negli anni uno dei punti più riconoscibili del lungomare reggino. Realizzata in rete metallica zincata, rappresenta una reinterpretazione contemporanea dell’architettura classica, pensata per dialogare con il paesaggio dello Stretto senza interromperne la vista.

La sua leggerezza visiva è uno degli elementi che la contraddistinguono, ma proprio questa struttura è stata messa a dura prova dalla violenza delle raffiche e adesso urgono interventi per ripristinare questa “Opera” che è diventata identitaria per Reggio Calabria. (redazione@corrierecal.it)

