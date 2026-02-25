Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:32
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Camion perde il controllo e finisce in una scarpata a Catanzaro, un ferito

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco supportati dall’elicottero Drago VF68. In corso il recupero del conducente

Pubblicato il: 25/02/2026 – 17:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Camion perde il controllo e finisce in una scarpata a Catanzaro, un ferito

CATANZARO Incidente stradale a Catanzaro, in via Barlaam da Seminara, dove, per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero del conducente mediante l’elicottero Drago VF68, con impiego di elisoccorritori, per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del 118. 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
camion cade in una scarpata
catanzaro camion scarpata
Importanti
Incidente
indicente catanzaro
un ferito
vigili del fuoco
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x