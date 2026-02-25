Camion perde il controllo e finisce in una scarpata a Catanzaro, un ferito

l’incidente

CATANZARO Incidente stradale a Catanzaro, in via Barlaam da Seminara, dove, per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero del conducente mediante l’elicottero Drago VF68, con impiego di elisoccorritori, per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del 118.

