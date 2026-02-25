Skip to main content

il blitz

Colpita la rete dello spaccio a Cirò Marina: 13 arresti – VIDEO

Impegnati anche i Cacciatori di Calabria, il Nucleo Cinofili e l’Elinucleo per smantellare una vasta rete di smercio di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso

Pubblicato il: 25/02/2026 – 7:15
CIRO’ MARINA I Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Cirò Marina, supportati da quelli dei Reparti, dipendenti da questo Comando Provinciale, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Elinucleo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Calabria di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone (10 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), indagate, a vario titolo, per aver concorso nei reati di “traffico, detenzione, ai fini dello spaccio, e smercio delle sostanze stupefacenti – artt. 73 e 74 del D. L. 309/1990”, aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose” (art. 416 bis 1 del Codice Penale).
Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

