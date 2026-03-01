Ore di apprensione per gli italiani bloccati a Dubai

la guerra in oriente

ROMA Tra gli 200 studenti italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo disposto a seguito dell’attacco in Iran di ieri ci sarebbero anche alcuni studenti calabresi, tra cui un gruppo di Castrovillari e una ragazza di Catanzaro – Vittoria Sigillò, alunna del Liceo Classico annesso al Convitto nazionale “P. Galluppi” – e due studenti di Castrovillari. Secondo diverse agenzie di stampa nazionali, gli studenti, che partecipano progetto “Ambasciatori del futuro” dell’associazione World student connection, sarebbero dovuti tornare oggi in Italia ma al momento sono bloccati a causa degli attacchi a Dubai. Gli organizzatori sono stati costretti a riprogrammare la partenza che avverrà probabilmente lunedì 3 marzo. I giovani con i loro tutor, e gli organizzatori del Wsc, sono ospitati in condizioni di sicurezza in un albergo. Sono comunque ore di apprensione queste per i giovani ed i loro accompagnatori, oltre che per gli altri italiani e per le loro famiglie in Italia. Sulla loro vicenda è comune mobilitata la Farnesina. (redazione@corrierecal.it)

