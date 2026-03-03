In volo lontano dal teatro di guerra. Il rientro degli studenti calabresi

le testimonianze

CATANZARO “Adesso non vedo l’ora che rientri, la voglio tenere abbracciata per almeno due giorni”. Lo dice all’ANSA la mamma di una studentessa di Catanzaro bloccata a Dubai nel gruppo di 200 studenti italiani dopo la partenza dall’aeroporto di Abu Dhabi avvenuta dopo le 13. “Sono stati trasferiti stamani in pullman da Dubai – racconta la donna – e stanno rientrando con un volo di linea. “Mia figlia – ha aggiunto – sta bene. La notte scorsa è scesa un paio di volte nei bunker ricavati in parcheggi sotterranei per gli allarmi, ma non ci sono state conseguenze nell’albergo dove si trovano. I tutor di Wsc Italia – World Student Connection Global sono stati fantastici, sono stati vicini ogni minuto del tempo trascorso a Dubai. In albergo, invece, la struttura ha fornito solo l’alloggio e la colazione. Si sono arrangiati con i delivery non potendo uscire”. “Inizialmente- racconta la mamma della studentessa- c’è stato un problema perché non c’era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire tutti insieme ed è stata trovata una soluzione. Arriveranno più tardi rispetto a quanto ci era stato detto, le 18. Avevamo comprato un biglietto per un volo Linate-Lamezia, ma visto che stanno partendo ora non saranno in Italia prima delle 20.30. Abbiamo dovuto buttare il primo biglietto e farne un altro per un volo da Malpensa in partenza alle 22. Spero faccia in tempo a trasferirsi e a imbarcarsi, altrimenti dovrà dormire a Milano. E tutto a spese nostre”. Come la studentessa d Catanzaro anche altri studenti calabresi sono di rientro da Dubai. Come Mirko Pio Frascino e Azzurra D’Atri, due studenti del Polo liceale Mattei di Castrovillari che sono rimasti bloccati a Dubai dove si trovavano per partecipare al progetto extrascolastico proposto dalla World student connection. I ragazzi stanno bene e come confermato dalla dirigente scolastica del Polo liceale “Mattei”, Elisabetta Cataldi, hanno dimostrato come sempre grande senso di responsabilità e maturità. (redazione@corrierecal.it)

