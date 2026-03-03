In volo lontano dal teatro di guerra. Il rientro degli studenti calabresi

Skip to main content

03/03/2026 – 15:36
CATANZARO “Adesso non vedo l’ora che rientri, la voglio tenere abbracciata per almeno due giorni”. Lo dice all’ANSA la mamma di una studentessa di Catanzaro bloccata a Dubai nel gruppo di 200 studenti italiani dopo la partenza dall’aeroporto di Abu Dhabi avvenuta dopo le 13. “Sono stati trasferiti stamani in pullman da Dubai – racconta la donna – e stanno rientrando con un volo di linea. “Mia figlia – ha aggiunto – sta bene. La notte scorsa è scesa un paio di volte nei bunker ricavati in parcheggi sotterranei per gli allarmi, ma non ci sono state conseguenze nell’albergo dove si trovano. I tutor di Wsc Italia – World Student Connection Global sono stati fantastici, sono stati vicini ogni minuto del tempo trascorso a Dubai. In albergo, invece, la struttura ha fornito solo l’alloggio e la colazione. Si sono arrangiati con i delivery non potendo uscire”.  “Inizialmente- racconta la mamma della studentessa- c’è stato un problema perché non c’era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire tutti insieme ed è stata trovata una soluzione. Arriveranno più tardi rispetto a quanto ci era stato detto, le 18. Avevamo comprato un biglietto per un volo Linate-Lamezia, ma visto che stanno partendo ora non saranno in Italia prima delle 20.30. Abbiamo dovuto buttare il primo biglietto e farne un altro per un volo da Malpensa in partenza alle 22. Spero faccia in tempo a trasferirsi e a imbarcarsi, altrimenti dovrà dormire a Milano. E tutto a spese nostre”. Come la studentessa d Catanzaro anche altri studenti calabresi sono di rientro da Dubai. Come Mirko Pio Frascino e Azzurra D’Atri, due studenti del Polo liceale Mattei di Castrovillari che sono rimasti bloccati a Dubai dove si trovavano per partecipare al progetto extrascolastico proposto dalla World student connection. I ragazzi stanno bene e come confermato dalla dirigente scolastica del Polo liceale “Mattei”, Elisabetta Cataldi, hanno dimostrato come sempre grande senso di responsabilità  e maturità. (redazione@corrierecal.it)

