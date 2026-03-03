Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

pericolo scampato

Lo studente calabrese rientrato da Dubai: «Che emozione essere in Italia»

Mirko, studente del Liceo Mattei di Castrovillari: grande sospiro di sollevo

Pubblicato il: 03/03/2026 – 22:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lo studente calabrese rientrato da Dubai: «Che emozione essere in Italia»

CASTROVILLARI “Abbiamo tirato un gran sospiro di tutti. Siamo tutti più tranquilli. Abbiamo provato una forte emozione quando siamo sbarcati nella nostra Italia con tutte le telecamere e tutti i giornalisti che ci hanno posto delle domande”. A dirlo è stato Mirko, uno dei due studenti del Liceo Mattei di Castrovillari atterrati a Malpensa dopo essere stati bloccati a Dubai da sabato, sentito telefonicamente dall’ANSA dopo essere atterrato a Malpensa. “Preso dalla fretta – ha aggiunto – mi sono diretto verso Milano Linate per il volo per Lamezia. Ho chiamato i miei ed ho la fortuna di avere qui mia sorella Azzurra che abita a Pavia e, grazie ad una sua carissima amica, ci stanno portando verso l’aeroporto. Nei prossimi giorni mi auguro di poter raccontare anche dal vivo questa esperienza anche perché comunque io penso che fino a quando non le vivi queste cose non si possono mai capire. Però allo stesso tempo voglio rendere tutti un po’ partecipi di quella che è stata la mia avventura”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
calabresi bloccati
Castrovillari
DUBAI
guerra
MALPENSA
mirko
studente calabrese
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x