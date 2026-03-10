Skip to main content

Bottiglia con benzina trovata nel cantiere di un asilo nido comunale nel Vibonese

La struttura è finanziata con i fondi del Pnrr. Un lavoro che ammonta a oltre 800mila euro

Pubblicato il: 10/03/2026 – 14:31
VIBO VALENTIA Bottiglia con benzina in un cantiere asilo nido nel Vibonese. Questa volta ad essere preso di mira è un cantiere edile a Jonadi dove è in costruzione il nuovo asilo comunale finanziato con i fondi del Pnrr. Un lavoro che ammonta a oltre 800mila euro. Sono stati alcuni operai a rinvenire sul cantiere una bottiglia contenente liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Filandari per i rilievi del caso, dopo l’avvio delle indagini a seguito della denuncia da parte del titolare della ditta.

