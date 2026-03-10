Bottiglia con benzina trovata nel cantiere di un asilo nido comunale nel Vibonese

l’intimidazione

VIBO VALENTIA Bottiglia con benzina in un cantiere asilo nido nel Vibonese. Questa volta ad essere preso di mira è un cantiere edile a Jonadi dove è in costruzione il nuovo asilo comunale finanziato con i fondi del Pnrr. Un lavoro che ammonta a oltre 800mila euro. Sono stati alcuni operai a rinvenire sul cantiere una bottiglia contenente liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Filandari per i rilievi del caso, dopo l’avvio delle indagini a seguito della denuncia da parte del titolare della ditta.

