Maltempo in Calabria, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza per un anno

la decisione del governo

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, deliberando lo stato di emergenza per dodici mesi. «I tecnici del dipartimento -dichiara il ministro- hanno previsto uno stanziamento pari a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con la Regione interessata».

Prorogato anche quello sul sistema ospedaliero

Il Governo ha poi deciso di prorogare per altri 12 mesi lo stato di emergenza per il sistema ospedaliero. «La proroga – spiega il ministro – si rende necessaria per consentire il completamento delle attività già avviate per il superamento delle criticità e per garantire la piena operatività delle misure adottate nell’ambito dello stato di emergenza. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Occhiuto: «Dal Governo risposte importanti»

«Il Consiglio dei ministri ha prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza sul sistema ospedaliero della Calabria, accogliendo una richiesta che la Regione aveva avanzato esplicitamente al governo. Questa decisione consente di confermare i poteri di Protezione Civile e quindi di continuare a lavorare con procedure accelerate per la realizzazione dei nuovi ospedali che stiamo costruendo nella nostra regione: quello della Sibaritide, quello di Palmi e quello di Vibo Valentia». Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria in merito alla decisione del Cdm di prorogare lo stato di emergenza sulla situazione ospedaliera calabrese. «Proprio grazie allo stato di emergenza e ai poteri commissariali della Protezione Civile, negli ultimi dodici mesi siamo riusciti a imprimere una forte accelerazione ai cantieri. La decisione assunta oggi dal Cdm ci permetterà di proseguire con la stessa velocità anche nei prossimi mesi, portando finalmente a compimento infrastrutture sanitarie fondamentali per i cittadini calabresi. Il governo – continua Occhiuto – ha inoltre deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che, dall’11 al 20 febbraio scorsi, hanno colpito i territori delle province di Catanzaro e di Cosenza.

Anche in questo caso si tratta di una richiesta che la Giunta regionale aveva avanzato al governo nazionale e che oggi è stata accolta dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, su proposta del ministro Nello Musumeci, che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della Calabria.

Con questa delibera vengono stanziati 15 milioni di euro per far fronte alle primissime emergenze, sostenere le comunità colpite, aiutare la popolazione e avviare il ripristino dei servizi e delle infrastrutture più importanti.

È chiaro che si tratta di un primo stanziamento. Come già avvenuto in passato – anche in occasione del ciclone Harry che ha recentemente colpito la nostra regione – il governo nazionale implementerà successivamente, con nuovi provvedimenti, le risorse necessarie per ricostruire quanto distrutto dal maltempo e per garantire pieno sostegno a cittadini, imprese, amministrazioni locali e territori».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato