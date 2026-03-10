‘Ndrangheta, droga e estorsione: blitz della Dda a Catanzaro, Crotone e Isola Capo Rizzuto, 19 indagati

operazione Libeccio

CROTONE A Crotone e a Isola di Capo Rizzuto e presso le strutture carcerarie di Tolmezzo (UD), Spoleto (PG), Cassino (FR), Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, del Reparto Anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip distrettuale del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di quest’ultimo Capoluogo, nei confronti di 19 persone, indagate, a vario titolo, per “associazione a delinquere del tipo mafioso”, “estorsione”, “rapina impropria”, “accesso indebito ai dispositivi, idonei alla comunicazione, da parte dei soggetti, detenuti” e “dei reati nella materia delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa”, questi ultimi aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà, alle 10 nella sede della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

