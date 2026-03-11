«In Piemonte la ‘ndrangheta presente almeno in 24 Comuni»

il report

TORINO In Piemonte dal 2011 si contano oltre 25 inchieste giudiziarie riguardanti la criminalità organizzata, con più di 450 indagati. La presenza della ‘ndrangheta è accertata in almeno 24 Comuni e il dato complessivo dei reati spia raggiunge la cifra di 29.515. Sono aumentati i reati di estorsione (+16%) e di riciclaggio di denaro (+54%), sono stati sequestrati oltre 286 chili di cocaina, con un aumento record del +177,13% in un anno. I dati sono contenuti nel report di Libera ‘Non è altrove. Mafie, corruzione e responsabilità civica in Piemonte’ relativo al 2024, diffuso in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra il 21 marzo. Il report elabora e sintetizza i dati più importanti che emergono da varie fonti investigative e istituzionali.

«I processi che si sono celebrati a partire dall’inchiesta Minotauro del 2011 – sottolinea Libera – hanno mostrato con chiarezza la continuità dei legami con altre regioni d’Italia, facendo emergere la funzione del Nord come crocevia strategico: luogo di gestione dei traffici criminali, di reinvestimento dei capitali illeciti, di copertura di latitanze, di investimenti in settori legali, di partecipazione ad appalti, di connessioni politiche, di costruzione di un forte e radicato capitale sociale mafioso. Solo per la ‘ndrangheta si stima la presenza di 900 affiliati. Si tratta di una criminalità – osserva Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera – che al Nord spesso non cerca lo scontro frontale: preferisce l’invisibilità, l’apparente normalità, la mimetizzazione dentro l’economia legale. Le mafie, e in particolare le cosche calabresi, hanno sempre cercato di instaurare rapporti di commistione con i rappresentanti delle istituzioni locali, delle professioni e dell’imprenditoria».

