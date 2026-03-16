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Allerta meteo arancione, a Catanzaro scuole chiuse anche domani

Oggi pomeriggio stop agli impianti sportivi pubblici: annullata la conferenza stampa di Aquilani per la variazione del campo di allenamento.

Pubblicato il: 16/03/2026 – 13:50
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Allerta meteo arancione, a Catanzaro scuole chiuse anche domani

CATANZARO A seguito del perdurare dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Catanzaro ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani martedì 17 marzo. L’ordinanza riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, gli asili nido pubblici e privati, le ludoteche e tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. In via precauzionale, è stata inoltre disposta solo per la giornata odierna la chiusura degli impianti sportivi pubblici cittadini. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari.
La società Us Catanzaro 1929 ha comunicato che la conferenza stampa odierna di mister Aquilani è stata annullata a causa delle condizioni meteo che hanno costretto ad una variazione del campo di allenamento. 

Nella foto d’archivio il sindaco Fiorita a Catanzaro Lido dopo il ciclone Harry

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