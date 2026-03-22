Referendum, affluenza al 14,9%. In Calabria la percentuale più bassa

L’ITALIA AL VOTO

ROMA Alla rilevazione delle ore 12, l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è del 14,8%. E’ quanto emerge dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno. La regione con la percentuale di affluenza più alta è l’Emilia Romagna (19%), quella con la percentuale più bassa è la Calabria (9,74%). La provincia calabrese nella quale si è votato di più è quella di Catanzaro, l’unica ad arrivare in doppia cifra con il 10,85%. Seguono Cosenza (9,74%), Reggio Calabria (9,51%), Crotone (9,01%) e Vibo Valentia (8,74%). Catanzaro si conferma al primo posto come percentuale di votanti (13,38%) anche tra i capoluoghi di provincia, seguita da Cosenza (13,30%), Crotone (12,05%), e Reggio e Vibo appaiate all’11,55%. Il comune in cui l’affluenza è stata più alta è Soverato, nel catanzarese, con il 16,76% mentre quello dove è stata più bassa, appena il 3,49%, è stato Scido, nel reggino.

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