Continua l’ondata di maltempo in Calabria, diramata allerta gialla anche per domani

meteo

Continua l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria. Nella giornata di oggi, piogge intense si stanno verificando in buona parte del territorio regionale e, secondo le previsioni, bisogna attendere ancora un po’ prima che il meteo migliori. Per domani la Protezione Civile ha diramato nuovamente l’allerta gialla sull’intera regione. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

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