Salute orale nelle scuole, a Catanzaro un progetto pilota

lo start

CATANZARO Si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 10, nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catanzaro, la presentazione del progetto pilota “Promozione della salute orale nelle scuole”. L’iniziativa, inserita nel programma regionale “Scuole che Promuovono Salute” promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, punta a rafforzare il legame tra sanità e scuola, promuovendo tra i più giovani corretti stili di vita e buone pratiche di igiene orale. All’incontro interverranno il dottor Salvatore De Filippo (nella foto), presidente dell’Albo degli Odontoiatri di Catanzaro, promotore dell’iniziativa sul territorio, e il dottor Giuseppe Furgiuele, referente regionale del programma “Scuole che Promuovono Salute” e componente del gruppo tecnico scuola-sanità, che ha contribuito all’inserimento del progetto tra le buone pratiche del piano regionale. Il progetto, realizzato con il coinvolgimento dell’Azienda sanitaria provinciale, prenderà il via negli istituti comprensivi dell’ambito territoriale di Catanzaro e coinvolgerà in particolare le classi terze della scuola primaria, con attività educative e dimostrazioni pratiche dedicate alla prevenzione. Un’iniziativa che mira a incidere in modo concreto sulla salute delle nuove generazioni, promuovendo consapevolezza e prevenzione fin dai primi anni di scuola.

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