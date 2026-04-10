Tragedia sulla Statale 106, scontro tra un mezzo pesante e due auto a Belcastro: una vittima

l’incidente nel catanzarese

CATANZARO A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa la strada statale SS 106 “Jonica”, al km 214,400, in entrambe le direzioni, a Belcastro in provincia di Catanzaro. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture. Nell’impatto, una persona ha perso la vita: la vittima è un pensionato di Botricello che viaggiava a bordo di un’auto. Per cause in corso di accertamento l’utilitaria è rimasta schiacciata da un autoarticolato contro il guardrail. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’altra auto condotta da un uomo che è rimasto ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

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