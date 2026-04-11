“Made in Italy: identità, qualità, futuro”: il ruolo strategico delle imprese artigiane

l’appuntamento

CATANZARO Non solo una celebrazione, ma un’occasione concreta per riaffermare il valore strategico del Made in Italy e il ruolo delle imprese artigiane nello sviluppo dei territori. Si terrà mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 16.00, presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, l’iniziativa “Made in Italy: identità, qualità, futuro”, promossa da Confartigianato Imprese Calabria in collaborazione con il Movimento Donne Impresa. L’appuntamento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal sistema Confartigianato dedicate alla Giornata del Made in Italy, istituita per valorizzare la creatività, la qualità e il patrimonio di competenze che costituiscono uno degli elementi più distintivi del sistema produttivo italiano. Non è casuale la scelta del 15 aprile, data che coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo universale di ingegno, innovazione e visione. In un contesto economico e sociale segnato da profonde trasformazioni, l’evento si propone come uno spazio di confronto reale sul presente e sul futuro dell’artigianato, chiamato oggi a misurarsi con le sfide dei mercati globali, della transizione digitale e della sostenibilità. Temi che non possono essere affrontati in modo isolato, ma richiedono una visione condivisa e politiche capaci di sostenere e accompagnare le imprese nei percorsi di crescita. Al centro dell’iniziativa, il riconoscimento del valore dell’impresa artigiana come motore economico ma anche come presidio culturale e sociale. Un sistema fatto di competenze, relazioni e identità territoriali che contribuisce in maniera determinante alla coesione delle comunità e alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi. L’incontro rappresenterà anche un momento di dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanze di categoria, con l’obiettivo di rafforzare un’alleanza strategica per il rilancio del comparto. La presenza delle istituzioni assume, in questo senso, un significato particolarmente rilevante: riconoscere il valore dell’artigianato significa investire sul futuro dei territori e sulla capacità del sistema produttivo di generare lavoro, innovazione e qualità.

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