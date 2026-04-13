Inter in rimonta a Como e Chivu vede la meta

Punto di vista

Il suo scudetto e quello degli altri. La sua forza e la debolezza degli altri. L’Inter rimonta a Como e nessuno sa fare meglio. +9 sul Napoli, un abisso sugli altri. Cinque giornate dalla fine e Chivu vede già la meta. Sotto di due a Como, la rimonta. Quasi intimidita, smarrita, ecco Thuram e Dumfries e il poker della vittoria. Tutta la carica e la forza di chi ha ormai lo scudetto ricamato sulla maglia.

Un assist all’Inter un goal al Napoli. Il Parma gioca per due, Conte urla dalla panchina ma non va oltre il punto. Mc Tominay è il nome della speranza fino al triplice fischio. Il resto è una classifica chiara. Interpretazioni zero ,senza se e senza ma! Il Pisa è ormai al buio, la Roma ha ancora la luce accesa. E sono tre… direbbe Martellini nell’elogio della gioia mondiale. Oggi, dopo quattro generazioni, è meglio accontentarsi della gioia di Malen che ne segna tre all’Olimpico, lasciando accesa la speranza Champions. 11 goal stagionali con la Roma, la squadra ballerina del campionato, sofferente di un bipolarismo con misteriose cause scatenanti.

Il Milan scende in campo con il 4-3-3 ma il problema è che ne prende tre. l’Udinese ringrazia per tanta grazia. Un successo semplice e senza impresa contro una squadra che molla la presa. A San Siro fischi contro i fiaschi in una primavera da letargo rossonero. Il derby, la gioia e poi il nulla. Del resto il campionato sembra Disneyland. Si sale e si scende con emozioni da tachicardia. La Juve ora vede l’Europa qualche settimana fa soffriva di miopia. Boga ferma l’Atalanta, Spalletti rinnova fino al 2028 ,tutti felici e contenti ma del futuro non esiste certezza!

Nella foto l’esultanza di Dumfries, autore di una doppietta ieri sera a Como