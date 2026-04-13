Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Punto di vista

Inter in rimonta a Como e Chivu vede la meta

Roma, la tripletta di Malen lascia accesa la speranza Champions

Pubblicato il: 13/04/2026 – 9:02
di Nuccio De Simone
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Inter in rimonta a Como e Chivu vede la meta

Il suo scudetto e quello degli altri. La sua forza e la debolezza degli altri.  L’Inter rimonta a Como e nessuno sa fare meglio. +9 sul Napoli, un abisso sugli altri. Cinque giornate dalla fine e Chivu vede già la meta. Sotto di due a Como, la rimonta. Quasi intimidita, smarrita, ecco Thuram e Dumfries e il poker della vittoria. Tutta la carica e la forza di chi ha ormai lo scudetto ricamato sulla maglia.
Un assist all’Inter un goal al Napoli. Il Parma gioca per due, Conte urla dalla panchina ma non va oltre il punto. Mc Tominay è il nome della speranza fino al triplice fischio. Il resto è una classifica chiara. Interpretazioni zero ,senza se e senza ma! Il Pisa è ormai al buio, la Roma ha ancora la luce accesa. E sono tre… direbbe Martellini nell’elogio della gioia mondiale. Oggi, dopo quattro generazioni, è meglio accontentarsi della gioia di Malen che ne segna tre all’Olimpico, lasciando accesa la speranza Champions. 11 goal stagionali con la Roma, la squadra ballerina del campionato, sofferente di un  bipolarismo con misteriose cause scatenanti.
Il Milan scende in campo con il 4-3-3 ma il problema è che ne prende tre. l’Udinese ringrazia per tanta grazia. Un successo semplice e senza impresa contro una squadra che molla la presa. A San Siro fischi contro i fiaschi in una primavera da letargo rossonero. Il derby, la gioia e poi il nulla. Del resto il campionato sembra Disneyland. Si sale e si scende con emozioni da tachicardia. La Juve ora vede l’Europa qualche settimana fa soffriva di miopia. Boga ferma l’Atalanta, Spalletti rinnova fino al 2028 ,tutti felici e contenti ma del futuro non esiste certezza!

Nella foto l’esultanza di Dumfries, autore di una doppietta ieri sera a Como

Argomenti
como inter
doppietta dumfries a como
inter verso lo scudetto 2026
punto di vista Nuccio De Simone
scudetto 2026
sport
Categorie collegate
Sport
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x