Reggio, il giorno delle liste e la corsa entra nel vivo

Amministrative 2026

REGGIO CALABRIA Sono le 11:20 quando i plichi di La Svolta e Reset varcano i portoni di Palazzo San Giorgio. Due liste civiche, due simboli del perimetro politico che Giuseppe Falcomatà ha costruito in dieci anni di governo cittadino, consegnate oggi a sostegno di Mimmo Battaglia nella corsa a sindaco di Reggio Calabria.

Fuori, in piazza Italia, la città celebra il 25 aprile. Dentro, nei corridoi del palazzo comunale, si respira tutt’altra aria: quella fibrillazione tipica dei giorni in cui la politica smette di parlare e comincia a fare sul serio. La Sala dei Lampadari e la Sala dei Sindaci – luoghi solitamente carichi di memoria istituzionale – si sono trasformate per l’occasione in postazioni per il deposito delle liste.

La commissione presieduta dal dottor Gaetano Tufariello, con il supporto della dottoressa Eugenia Salvo e dei dirigenti della prefettura, lavora appartata in una stanza. Tutto deve essere preciso, verificato, ineccepibile. Fino allo scoccare del mezzogiorno è un via vai continuo. Delegati, avvocati, responsabili di lista, qualche candidato nervoso – ognuno con il proprio plico, ognuno con la propria scommessa politica sottobraccio.

Tra chi si presenta c’è Peppe Panetta, segretario provinciale del Pd, venuto a depositare la lista dem. Parla con la sicurezza di chi è convinto della propria squadra e di chi – forse – vuole convincersene ancora un po’: «Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, di rottura con alcuni vecchi schemi. Di solito il capolista è un dirigente di partito, qualcuno che si deve alla macchina. Noi abbiamo scelto una persona che ha vissuto un’esperienza drammatica, che deve essere il simbolo della rinascita, della riscossa civile – soprattutto delle donne. Abbiamo scelto Maria Antonietta Rositani, e lo diciamo con grande orgoglio».

È una scelta che racconta qualcosa di più di un nome in cima a una lista: racconta un Pd che prova a parlare fuori dai propri recinti, in un momento in cui gli episodi di violenza e odio, dice Panetta, «aumentano giorno dopo giorno». Un gesto simbolico, certo, ma nella politica il simbolo conta.

Poi arriva, inevitabile, la domanda sulle liste. Dodici per Francesco Cannizzaro, sei per Battaglia. Un divario che salta agli occhi, e che qualcuno potrebbe leggere come un segnale di debolezza della coalizione. Panetta non ci sta: «Non è la quantità dei candidati a determinare l’esito elettorale. Deve vincere una proposta politica leggibile. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra un’esperienza amministrativa che ha riportato questa città sulla strada della normalità e chi si propone come alternativa».

E qui il segretario dem è netto, rivendicando una storia che teme venga dimenticata: dieci anni fa Reggio Calabria era «sull’orlo del baratro». Veniva da uno scioglimento per mafia. Portava sulle spalle un debito che superava abbondantemente i 300 milioni di euro. «È stata fatta un’azione di risanamento forte, stabile», dice. «E ovviamente, in una situazione finanziaria così precaria, tutta la macchina amministrativa ha risentito pesantemente. Ma adesso, tra qualche anno, si uscirà dal debito». È la difesa d’ufficio di un decennio di centrosinistra, con tutti i limiti che ne derivano. Panetta lo sa, e prova a bilanciare con le promesse: quando presenteranno nel dettaglio il bilancio consuntivo dell’amministrazione, sostiene, «ognuno si potrà fare un’idea molto ben precisa» di quanto fatto. Opere pubbliche completate, cantieri in corso, finanziamenti ottenuti grazie ai governi di centrosinistra nazionali. «Le cifre che vengono strombazzate in questi giorni», attacca, «non trovano raffronto con la realtà».

Dal fronte opposto arriva Giuseppe Mattiani, consigliere regionale della Lega, che deposita la lista della Lega a sostegno di Cannizzaro sindaco con la sicurezza di chi si sente in vantaggio prima ancora di cominciare: «È l’inizio di un’avventura che sono convinto ci porterà a governare la città di Reggio Calabria. Palazzo San Giorgio ci aspetta. Sarà una bella campagna elettorale, il nostro candidato sindaco è prontissimo».

Mattiani si concede anche una stoccata gentile verso l’avversario: riconosce in Battaglia «una persona di qualità, un amico che conosco da sempre», ma poi affonda: «Credo che il centrosinistra abbia già fatto il suo corso in questa città, non abbia lasciato un ottimo ricordo ai cittadini reggini. Noi siamo prontissimi a cambiare le sorti di Reggio Calabria».

C’è poi chi alla corsa è arrivato con largo anticipo, per rispettare una tradizione che ha il sapore della vecchia politica. Demetrio Delfino di Alleanza Verdi Sinistra ha scelto di depositare la lista il giorno prima, primo tra i sostenitori di Battaglia a farlo. Ma anche oggi è qui a Palazzo San Giorgio. Una questione di metodo, spiega, ma anche di scaramanzia: «Come tradizione abbiamo preferito portare i documenti qualche ora prima – non si sa mai. La tradizione è stata rispettata e siamo molto contenti. Abbiamo chiuso la lista AVS con 32 candidati, una lista che vuole essere inclusiva: abbiamo dato ospitalità anche a Rifondazione Comunista, Onda Orange e Più Europa. Speriamo che questo esperimento porti frutti – potrebbe essere un modello da riproporre anche a livello nazionale».

Sul rito antico di arrivare primi per comparire in cima ai manifesti elettorali, Delfino sorride: «Non è più così. Adesso c’è il sorteggio, e la posizione nel fac-simile si decide per estrazione». La tradizione resta, ma si adatta ai tempi. Allo scoccare delle 12 i portoni di Palazzo San Giorgio si chiudono. Adesso tocca alla commissione. Il bilancio finale della giornata dice 21 liste depositate: 12 per Cannizzaro, 6 per Battaglia, 2 per Lamberti Castronuovo, 1 per Saverio Pazzano con La Strada.

Fino all’ultimo si attendeva una settima lista nel campo del centrosinistra: Innamorarsi di Reggio, progetto che porta la firma politica di Giuseppe Falcomatà. La lista non ha chiuso e resta fuori dalla competizione. L’ex sindaco porta comunque in dote due formazioni – Reset e La Svolta – confermando un peso specifico che, a prescindere dai giudizi, continua a condizionare gli equilibri della coalizione.

La sfida è cominciata. E il 25 aprile, per una volta, ha avuto due facce: quella della memoria in piazza, e quella del futuro chiuso dentro un plico. (redazione@corrierecal.it)

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