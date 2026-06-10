Futuro nazionale di Vannacci, nuove adesioni a Lamezia. Sasso: «Presto in Calabria con il nostro leader»

“manovre” a destra

LAMEZIA TERME “L’onda tricolore di Futuro Nazionale non si ferma e travolge anche Lamezia Terme, importante centro calabrese in cui, dopo l’ingresso del deputato Domenico Furgiuele, i consiglieri comunali Massimo Cristiano e Carmine Villella e l’assessore Donatella Amicarelli hanno deciso di aderire al movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Dopo Brindisi dove ieri si è costituito il gruppo di FN, nasce anche in Calabria in una città importante come Lamezia il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale”. Così in una nota il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci. “È l’ennesima prova – prosegue – della grande attrattività delle idee, del programma e della visione di Futuro Nazionale. Presto saremo in Calabria con Roberto Vannacci e sicuramente visiteremo Lamezia, dove tra l’altro il locale comitato costituente ha prodotto 420 iscrizioni al partito grazie al lavoro di Giancarlo Talarico”.

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