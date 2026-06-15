Lamezia Terme, secondo incendio in due giorni nell’azienda agricola dell’ex magistrato Doris Lo Moro
L’ex magistrato ha presentato denuncia alle autorità competenti. Al momento nessuna pista esclusa
LAMEZIA TERME Per il secondo giorno consecutivo un incendio ha interessato l’azienda agricola di località Persicara, a Lamezia Terme, di proprietà dell’ex magistrato e parlamentare Doris Lo Moro.
Già nel pomeriggio di ieri un primo rogo aveva interessato il fondo agricolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che erano riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme. Nella giornata di oggi, però, un nuovo incendio si è sviluppato nella stessa area, richiedendo ancora una volta l’intervento delle squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. A seguito dei due episodi, Doris Lo Moro ha presentato denuncia alle autorità competenti. Saranno ora gli accertamenti investigativi a stabilire l’origine degli incendi e a verificare eventuali collegamenti tra i due eventi. Al momento nessuna pista viene esclusa, compresa quella di una possibile matrice dolosa. (redazione@corrierecal.it)
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