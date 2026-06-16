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Reggio Calabria, tanica di benzina davanti a un cantiere: indagini della polizia

L’oggetto sospetto è stato notato dagli operai in via Florio e inizialmente temuto come un ordigno. Intervenuti artificieri e Scientifica. Ipotesi gesto intimidatorio

Pubblicato il: 16/06/2026 – 11:45
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Reggio Calabria, tanica di benzina davanti a un cantiere: indagini della polizia
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REGGIO CALABRIA Una tanica di benzina è stata lasciata questa mattina all’ingresso di un cantiere edile a Reggio Calabria, in via Florio, sulla strada che collega il porto con l’inizio del lungomare. Prima di iniziare a lavorare, infatti, gli operai del cantiere hanno notato un oggetto sospetto e hanno avvertito la polizia. Sospettando che potesse trattarsi di un ordigno rudimentale, a causa di un filo che usciva dall’oggetto, giunti sul posto gli agenti delle volanti hanno chiesto l’intervento della Scientifica e degli artificieri. In seguito agli accertamenti è emerso, invece, che si trattava di una tanica di benzina. In via Florio sono intervenuti anche gli agenti della Squadra mobile che hanno avvertito il sostituto procuratore di turno e hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno visionando le telecamere presenti nella zona per cercare di individuare i responsabili del gesto che, probabilmente, rappresenta un messaggio intimidatorio indirizzato al titolare dell’impresa edile o al proprietario dell’area dove sono in corso i lavori. Non è escluso che questi ultimi saranno sentiti dagli inquirenti nel tentativo di delineare il contesto in cui è maturato l’episodio.

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