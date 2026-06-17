Castrovillari, rapina al Centro Commerciale Le Vigne: banda in fuga dopo l’assalto alla gioielleria – VIDEO

il furto

CASTROVILLARI Momenti di paura questa mattina, intorno a mezzogiorno, al Centro Commerciale “Le Vigne” di Castrovillari, dove una banda composta da cinque persone ha messo a segno una rapina ai danni della gioielleria situata all’interno della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, tutti vestiti di nero e con il volto coperto da passamontagna, indossavano anche occhiali scuri ed erano armati di mazze. I cinque si sono introdotti nel centro commerciale prendendo di mira l’attività commerciale.

La commessa della gioielleria, che in quel momento si trovava nel retrobottega per riporre alcuni oggetti, una volta uscita si è trovata davanti i rapinatori. Resasi conto della situazione, è immediatamente rientrata nel locale sul retro dando l’allarme.

Nel frattempo i malviventi hanno infranto i vetri degli espositori, impossessandosi della merce presente, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Durante l’azione hanno inoltre svuotato un estintore sul pavimento e danneggiato il vetro della porta centrale del centro commerciale prima di darsi alla fuga.

Avviate le ricerche dei malviventi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori della centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza Assipol di Frascineto, che aveva ricevuto il segnale di allarme e ha immediatamente inviato una pattuglia di pronto intervento attiva nella zona.

Sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, coordinati dal capitano Michelangelo Iocolo, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini del Commissariato di Polizia di Castrovillari, agli ordini del dirigente Rocco Botta, che stanno perlustrando il territorio e le principali vie di fuga utilizzate dai rapinatori. Al momento, però, dei malviventi non vi sarebbe ancora alcuna traccia.

Non si tratta del primo episodio ai danni della stessa attività. Già nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso era stato tentato un colpo alla gioielleria, fortunatamente non andato a segno. (redazione@corrierecal.it)

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