Incidente sulla pista, chiuso momentaneamente l’aeroporto di Reggio Calabria

momenti di paura

REGGIO CALABRIA Momenti di paura all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Un ultraleggero sarebbe stato costretto ad atterrare in situazione di difficoltà, presumibilmente a causa di un guasto al carrello elevatore, che non si sarebbe aperto nel modo corretto. Sulla pista sono intervenuti subito i soccorsi, mentre il traffico aereo è stato momentaneamente sospeso. Lo testimonia anche il giornalista Klaus Davi, a bordo dell’aereo in arrivo da Milano Linate. «Stavamo per atterrare, quando mancavano pochi secondi ci hanno comunicato che a causa di un incidente avvenuto a un aereo di turismo non potevamo più atterrare. Quindi ci hanno portato qui a Lamezia». (redazione@corrierecal.it)

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