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momenti di paura

Incidente sulla pista, chiuso momentaneamente l’aeroporto di Reggio Calabria

Per cause ancora da accertare un ultraleggero avrebbe avuto problemi al carrello. Disagi e voli dirottati

Pubblicato il: 18/06/2026 – 12:37
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Incidente sulla pista, chiuso momentaneamente l’aeroporto di Reggio Calabria
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REGGIO CALABRIA Momenti di paura all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Un ultraleggero sarebbe stato costretto ad atterrare in situazione di difficoltà, presumibilmente a causa di un guasto al carrello elevatore, che non si sarebbe aperto nel modo corretto. Sulla pista sono intervenuti subito i soccorsi, mentre il traffico aereo è stato momentaneamente sospeso. Lo testimonia anche il giornalista Klaus Davi, a bordo dell’aereo in arrivo da Milano Linate. «Stavamo per atterrare, quando mancavano pochi secondi ci hanno comunicato che a causa di un incidente avvenuto a un aereo di turismo non potevamo più atterrare. Quindi ci hanno portato qui a Lamezia». (redazione@corrierecal.it)

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