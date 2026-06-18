Sinistra Italiana-Avs, sabato il congresso provinciale di Catanzaro

l’agenda politica

CATANZARO «Sabato 20 giugno a Catanzaro, presso la Sala delle Culture – Palazzo della Provincia – Piazza Prefettura, a partire dalle ore 10.30, si terrà il 1° Congresso della Federazione di Catanzaro. Non si tratta di un mero appuntamento organizzativo, che eleggerà il nuovo organismo dirigente e il segretario provinciale del partito, ma un momento importante di rilancio del dibattito e del confronto tra le forze politiche, sociali, associazioni e movimenti di respiro nazionale e che operano sul territorio. Verranno tracciate le linee programmatiche attraverso le quali si attiverà un tavolo di confronto con i partiti della coalizione progressista, al fine di affrontare le prossime sfide elettorali che interesseranno, nei prossimi mesi, la città capoluogo di regione e la Provincia di Catanzaro. Sarà presente il segretario regionale Fernando Pignataro (nella foto) e chiuderà i lavori Francesca Ruocco, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana – Avs». Lo riporta una nota del Coordinamento Provinciale Sinistra Italiana – Avs rappresentato da Francesco Tallarico.