Crotone, giovani al centro del progetto. Si attende la decisione sul tecnico

il nuovo ciclo

CROTONE Il Crotone riparte con l’obiettivo di costruire una squadra giovane e sostenibile, in linea con le indicazioni già tracciate dal presidente Gianni Vrenna dopo la sofferta iscrizione al prossimo campionato. La società pitagorica sta iniziando a definire le prime mosse concrete sul mercato in entrata e in uscita.

Sul fronte delle operazioni ufficiali, il club ha chiuso due acquisizioni a titolo definitivo con le riconferme dell’attaccante Antonino Musso, classe 1999, dalla Torres (che benissimo ha fatto nello scorso torneo dal suo arrivo a gennaio), e del difensore Angelo Veltri, classe 2004, prelevato dall’AZ Picerno.

Resta invece aperto il capitolo legato alla guida tecnica. Il futuro di Emilio Longo, in scadenza di contratto, appare sempre più lontano dalla permanenza in rossoblù. Sullo sfondo si muove il Foggia, che attende l’esito del possibile ripescaggio in Serie C e, in caso di esito positivo, potrebbe accelerare per la definizione della nuova guida tecnica.Il club pugliese, infatti, resta in attesa degli sviluppi legati alla composizione dei prossimi campionati, con la concreta possibilità di essere reintegrato nella categoria.In questo contesto, il Crotone continua a lavorare con attenzione sul proprio progetto, puntando a definire quanto prima assetto tecnico e rosa in vista della nuova stagione. (redazione@corrierecal.it)

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