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Controlli dei carabinieri: denunce, arresti e sanzioni nel Crotonese

Ispezioni nei cantieri e contrasto alla droga tra le azioni effettuate

Pubblicato il: 21/06/2026 – 11:49
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Controlli dei carabinieri: denunce, arresti e sanzioni nel Crotonese
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CROTONE Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro per la tutela della sicurezza e della legalità. A Roccabernarda, durante verifiche effettuate con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone presso due imprese edili, sono emerse irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un imprenditore è stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4.200 euro. A Caccuri, i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo residente a Pisticci, che dovrà scontare una pena residua di 7 anni, 5 mesi e 25 giorni ed è stato trasferito nel carcere di Crotone. A Santa Severina, invece, un pensionato di Caccuri è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di droga, materiale per il confezionamento e strumenti per il dosaggio. Una donna è stata denunciata in concorso per lo stesso reato.

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