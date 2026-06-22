Confartigianato Calabria incontra l’assessore regionale Calabrese

il confronto

CATANZARO Artigianato, credito, internazionalizzazione e politiche attive del lavoro sono stati i principali temi affrontati nel corso dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra una delegazione di Confartigianato Calabria e l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, alla presenza del direttore generale Fortunato Varone. Per Confartigianato Calabria erano presenti il presidente regionale Salvatore Ascioti, il segretario regionale Silvano Barbalace e Giovanni Aricò, delegato regionale alle politiche attive del lavoro. Al centro del confronto, innanzitutto, la situazione del Fondo regionale per l’artigianato. La Regione ha confermato l’impegno a definire entro il mese di luglio tutte le pratiche ancora sospese relative al precedente bando, procedendo all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamenti, pari a quasi un milione di euro. Una risposta importante per le numerose imprese artigiane che aspettano da tempo la conclusione dell’iter amministrativo. Nel corso dell’incontro è stata inoltre annunciata la volontà di riaprire una finestra temporale del Fondo nel prossimo mese di settembre, grazie alle risorse individuate dall’amministrazione regionale. La misura resterà aperta per circa tre mesi e consentirà di dare continuità al sostegno delle imprese in attesa della nuova programmazione europea che dovrebbe permettere, a partire dal 2027, la riattivazione strutturale dello strumento a favore dell’artigianato calabrese. Confartigianato Calabria ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le politiche di accompagnamento delle imprese verso i mercati internazionali. In particolare è stata sollecitata una programmazione dedicata alla filiera nautica e alle attività collegate, favorendo la partecipazione delle imprese calabresi ai principali appuntamenti fieristici nazionali, a partire dal Salone Nautico Internazionale di Genova, considerato una vetrina strategica per la promozione delle eccellenze produttive regionali. Tra gli argomenti affrontati anche il tema dell’accesso al credito, una delle principali criticità che continuano a gravare sul sistema delle micro e piccole imprese. Confartigianato Calabria ha rappresentato all’assessore Calabrese e al direttore generale Varone le crescenti difficoltà che le aziende stanno affrontando a causa dell’aumento del costo del denaro e delle condizioni di finanziamento sempre più onerose. L’associazione ha ricordato come le più recenti analisi di Confartigianato evidenzino un significativo aumento del costo del credito rispetto al periodo precedente alla stretta monetaria avviata dalla Banca Centrale Europea nel 2022, con ricadute particolarmente pesanti sulle micro e piccole imprese. Da qui la richiesta di individuare strumenti regionali capaci di agevolare l’accesso ai finanziamenti e sostenere gli investimenti delle aziende, chiamate oggi ad affrontare le sfide dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale. Nel corso del confronto è stato affrontato inoltre il tema dell’adeguamento della normativa regionale alle più recenti disposizioni nazionali in materia di artigianato. Su questo fronte la Regione ha confermato di avere già avviato le attività necessarie per recepire le novità introdotte dalla normativa nazionale e procedere all’aggiornamento degli strumenti regionali. Ampio spazio è stato dedicato alle politiche attive del lavoro e agli strumenti di sostegno all’occupazione e all’autoimprenditorialità. La Regione ha illustrato lo stato di avanzamento delle misure attualmente in campo e i risultati conseguiti, con particolare riferimento alle iniziative rivolte alla creazione di nuove attività imprenditoriali e al sostegno dell’occupazione. Confartigianato ha chiesto un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase di definizione e attuazione delle politiche regionali del lavoro, nella convinzione che il contributo delle rappresentanze imprenditoriali possa rendere gli interventi ancora più efficaci e aderenti alle esigenze reali del territorio e delle imprese. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’Accademia dei Mestieri. Confartigianato ha accolto positivamente la pubblicazione del bando, ricordando come l’iniziativa sia nata anche grazie alle sollecitazioni avanzate dall’associazione. Pur evidenziando alcuni aspetti migliorabili e alcune criticità operative che potranno essere corrette nelle future edizioni, è stato riconosciuto il valore dello strumento quale opportunità concreta per rafforzare il collegamento tra formazione e lavoro e favorire il ricambio generazionale nei mestieri artigiani.

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