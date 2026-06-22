Da ore non si hanno notizie di una donna di 91 anni, grande apprensione nella Locride

la scomparsa

LAMEZIA TERME Ore di grande apprensione nella Locride per la scomparsa di Maria Panetta, 91 anni, residente in contrada Ricciardo di Grotteria. Della donna si sono perse le tracce da domenica: è scattato immediatamente l’allarme ed è stata attivata la macchina dei soccorsi e delle ricerche, effettuate anche attraverso droni e unità cinofile. Familiari, forze dell’ordine, volontari e operatori sono impegnati nelle attività di ricerca stanno concentrando ogni sforzo nella speranza di rintracciare la donna il prima possibile. (redazione@corrierecal.it)

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