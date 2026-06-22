Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Intervento urgente

Incidente sul lavoro in municipio a Scalea, operaio ferito gravemente. Trasferito in ospedale

L’uomo, dipendente di una ditta esterna, si è ferito con un vetro durante lavori di ristrutturazione. Non è in pericolo di vita

Pubblicato il: 22/06/2026 – 14:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sul lavoro in municipio a Scalea, operaio ferito gravemente. Trasferito in ospedale
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

SCALEA Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi all’interno del municipio di Scalea, sul Tirreno cosentino. L’uomo non è in pericolo di vita. L’operaio, dipendente di una ditta esterna, si è ferito con il vetro di un infisso che stava trasportando nell’ambito di lavori di ristrutturazione. La dinamica esatta dell’accaduto è attualmente al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Scalea, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro. L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
incidente su lavoro
incidente sul lavoro scalea
municipio scalea
operaio ferito a scalea
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x