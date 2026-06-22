Incidente sul lavoro in municipio a Scalea, operaio ferito gravemente. Trasferito in ospedale

Intervento urgente

SCALEA Un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi all’interno del municipio di Scalea, sul Tirreno cosentino. L’uomo non è in pericolo di vita. L’operaio, dipendente di una ditta esterna, si è ferito con il vetro di un infisso che stava trasportando nell’ambito di lavori di ristrutturazione. La dinamica esatta dell’accaduto è attualmente al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Scalea, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro. L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

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