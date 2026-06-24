Pd, “La sfida della sinistra: giustizia sociale, Mezzogiorno e sviluppo”. Incontro a Lamezia Terme

il dibattito

LAMEZIA TERME Il Partito Democratico mette al centro il Mezzogiorno e le sue sfide. Domani giovedì 25 giugno alle ore 17.30, al Grand Hotel Lamezia di Santa Eufemia Lamezia, si terrà l’iniziativa pubblica “La sfida della sinistra: giustizia sociale, Mezzogiorno e sviluppo”. L’incontro, presieduto dal consigliere comunale PD di Lamezia Gennarino Masi, verrà introdotto da Carlo Guccione, Direzione Nazionale PD e seguiranno di Annagiulia Caiazza, consigliera comunale PD Crotone, Alessandra Pugliese, Coordinatrice Iniziativa Politica Giovani Democratici, e Marcantonino Malara, consigliere comunale PD Reggio Calabria. A chiudere i lavori saranno Marco Sarracino, Segreteria Nazionale PD, e Andrea Orlando, Responsabile Nazionale PD Politiche Industriali. Al centro del confronto: lavoro, giustizia sociale, infrastrutture, transizione industriale e le politiche necessarie per uno sviluppo reale e sostenibile del Sud.