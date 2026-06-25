Fp Cisl Calabria, firmati tre accordi per il personale del servizio sanitario

relazioni sindacali

CATANZARO La Fp Cisl Calabria rende noto che sono stati sottoscritti “tre importanti accordi per il personale del Servizio sanitario della Calabria, frutto di un lungo e articolato lavoro delle organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials e Nursind, firmatarie del Ccnl del Comparto sanità pubblica 2022/2024”.

“Il primo dei tre accordi – spiega il sindacato – sulle risorse aggiuntive regionali, incrementa il Fondo premialità e condizioni di lavoro di tre milioni di euro, grazie ai quali sarà possibile retribuire l’istituto della premialità, che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali”.

Il secondo accordo “riguarda le linee guida regionali sull’Indennità di Pronto soccorso. Finalmente – sottolinea Fp Cisl Calabria – dopo una stasi di ben due anni, è stata raggiunta l’intesa in sede di confronto regionale con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl Comparto sanità pubblica 2022/2024 su questa importante indennità, che mira a gratificare e ristorare economicamente il personale sanitario assegnato al delicato e impegnativo servizio di Pronto soccorso”.

Il terzo accordo “riguarda le linee di indirizzo regionali in materia di prestazioni aggiuntive, finalizzate ad applicare questo istituto contrattuale in maniera uniforme in tutte le Aziende del Ssr. Un istituto utilizzato per far fronte alla carenza di personale del ruolo sanitario e che costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo per il contenimento delle liste d’attesa, per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, concorrendo all’incremento dell’offerta di prestazioni e/o obiettivi aggiuntivi, nel massimo rispetto della vigente normativa in materia di orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi. Prestazioni aggiuntive che saranno remunerate per l’anno 2026 con una tariffa oraria di 60 euro con tassazione agevolata come previsto dalla relativa disciplina”, prosegue la nota del sindacato.

La segretaria generale della Cisl Fp Calabria, Luciana Giordano, il responsabile del dipartimento regionale Politiche contrattuali e Formazione sanità della Cisl Fp, Giuseppe Rubino e il coordinatore regionale delle Professioni sanitarie della Cisl Fp, Antonio Curcillo, esprimono la loro “massima soddisfazione per gli accordi sottoscritti, frutto di un lungo percorso di relazioni sindacali basati sulla partecipazione ai tavoli di confronto regionale, di proposte concrete e di una forte e determinata azione sindacale messa in campo nell’esclusivo interesse dei professionisti della sanità calabrese e della cittadinanza”. (Ansa)