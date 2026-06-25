Portosalvo Vibo Valentia, i carabinieri sequestrano un’area di oltre 5.000 mq

lotta ai reati ambientali

VIBO VALENTIA I carabinieri di Vibo Marina e del Nucleo Forestale di Vibo Valentia hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale operante nella zona industriale di Porto Salvo, nell’ambito dei servizi di tutela ambientale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato che l’attività si estendeva su un’area di oltre 5.000 metri quadrati, all’interno della quale erano presenti ingenti quantitativi di rifiuti speciali depositati direttamente sul suolo in assenza delle previste autorizzazioni. Gli accertamenti hanno consentito di sottoporre a sequestro l’intero compendio aziendale, esteso per circa 5.099 metri quadrati. Al termine delle verifiche, il titolare dell’attività è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia poiché ritenuto responsabile, allo stato degli accertamenti, dei reati di gestione illecita di rifiuti; abbandono di rifiuti sul suolo; emissioni in atmosfera non autorizzate; inquinamento ambientale.

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