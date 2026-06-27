Cosenza, conto alla rovescia per la Notte Bianca di lunedì 29 giugno

il programma dell’evento

COSENZA Conto alla rovescia per la “Notte Bianca” in programma a Cosenza lunedì 29 giugno, dalle ore 18,30 fino all’una di notte. L’evento si colloca all’interno di “Cosenza Vive”, il programma operativo, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, per sostenere il commercio urbano, valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare l’attrattività della città.

La Notte Bianca di lunedì 29 giugno prevede l’apertura straordinaria delle attività commerciali, iniziative promosse dagli operatori economici, momenti musicali, spettacoli, degustazioni e occasioni di animazione. Un grande evento nato dalla felice intuizione dell’assessore alle Attività economiche e produttive e Turismo, Rosario Branda, e dal collaudato partenariato pubblico-privato tra Amministrazione comunale e Comitato Spontaneo Operatori Economici di Cosenza, presieduto da Carmine Guido, per valorizzare il territorio, sostenere l’economia locale e offrire a cittadini e turisti una notte indimenticabile di festa, socialità e condivisione. L’isola pedonale di Corso Mazzini si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con concerti e performance live, momenti di riflessione, negozi aperti fino alle una di notte e degustazione delle eccellenze enogastronomiche.

Il programma

Sarà un programma ricco e multiforme che si svilupperà contemporaneamente sui due palchi che saranno allestiti ai due poli di Corso Mazzini, in Piazza Bilotti e all’angolo di via Trento. Il primo, su Piazza Bilotti, con la conduzione di Francesco Massaro e dell’Associazione “Jammin culture” Aps, ospiterà, alle 18,30, i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso cui seguirà, alle ore 19,00, il concerto degli studenti del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, in particolare degli allievi della scuola di pop/rock diretta da Giuseppe Santelli. Alle 20,30, l’esibizione di Lenù & Vale. Alle 21,00 è in scaletta la presentazione del Contest “Cosenza Vive Music Contest”, riservato a band ed artisti emergenti e che vedrà alternarsi sul palco di Piazza Bilotti, in rapida successione, una line-up di artisti composta da Marano, Aria, Imama, Kresta, Vinci Ferrer, Claus Laugelli, The Music Men e Zephyr. I vincitori saranno votati da una giuria tecnica e dal pubblico. Il primo premio consentirà al vincitore una presenza al prossimo concerto di Capodanno. Il secondo premio prevede una giornata nello studio di registrazione della “Birdland Musica Academy”. Il terzo ed ultimo premio consisterà in un video registrato da Level U.P. Subito dopo il contest, alle ore 23,00, si esibirà l’Oras Acoustic duo.

A seguire, ancora un momento di saluto e poi, allo scoccare della mezzanotte, il gran finale con i DJ set di Dj Soma e Dj Turano. Altrettanto varie ed accattivanti si presentano le performance e gli interventi che si concentreranno sul secondo palco, allestito all’angolo di via Trento e che vedrà la conduzione di Paolo Mauro, Franco Siciliano e Marco Tiesi. Qui sarà possibile, anzitutto, seguire, alle 18,30, i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso su un maxischermo, in quanto il primo cittadino sarà fisicamente presente sul palco di Piazza Bilotti. La serie delle performance artistiche di via Trento sarà aperta, a partire dalle 18,50, dal duo di voce e chitarra composto dalla cantante Rosa Martirano e dal chitarrista Bruno Marrazzo. A seguire (ore 19,10) l’intervento della giornalista, regista e sceneggiatrice Giulia Zanfino. Alle 19,25 sarà la volta della band musicale degli Imama. Subito dopo (ore 19,30) l’attore e doppiatore Francesco Bossio e, successivamente, il chitarrista e cantautore Aldo D’Orrico.

Previsti inoltre, a partire dalle 20,10, i contributi di Davide Imbrogno, di Francesca Caruso, degli attori Antonio Filippelli e Marco Silani, del regista sceneggiatore e produttore cinematografico Fabrizio Nucci, del maestro di tango Francesco Aiello, del musicista Checco Pallone e del direttore artistico del Centro Rat-Teatro dell’Acquario, Carlo Antonante, degli attori Carmelo Giordano, prima, e Nunzio Scalercio, subito dopo. Alle 23,00 salirà sul palco il cantastorie e musicista Rocco Marco Moccia e, subito dopo, l’attore, regista, drammaturgo, produttore e direttore artistico Andrea Solano. Gran finale, alle 23,40 con il DJ Franco Siciliano. Alla Notte Bianca è abbinato anche il contest “Vetrina Vive” con un premio che sarà attribuito alle migliori vetrine allestite durante la manifestazione. Ad animare la lunga notte del 29 giugno anche un’avvincente caccia al tesoro. Maggiori informazioni sono reperibili oltre che sulle pagine social del Comune, anche a questo link.