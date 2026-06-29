Il cuore grande di Mimmo Berardi che soccorre un ciclista e smuove l’indifferenza

a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI «Il sesto assist stagionale di Domenico Berardi (in campionato ne ha fatti 5) questa volta è arrivato fuori dal campo, sul cemento rovente del lungomare di Forte dei Marmi»: così la Gazzetta dello Sport racconta il bel gesto del calciatore calabrese che ieri, intorno alle due e mezzo del pomeriggio, all’altezza di via Cavour ha soccorso un giovane lavoratore di una pizzeria locale caduto sull’asfalto della pista ciclabile a causa di un problema alla sua bicicletta. «Nonostante il ragazzo si trovasse a terra sanguinante e con una spalla visibilmente lussata- ricostruisce la GdS – decine di bagnanti hanno preferito voltare lo sguardo altrove, ignorando il ragazzo steso a terra per non perdersi il mare. A spezzare questo muro di egoismo ci ha pensato proprio il capitano del Sassuolo che, accortosi della situazione mentre si trovava in bici poco più avanti, si è fermato immediatamente per prestare soccorso. L’intervento del calciatore, supportato da Elisa Coppedé, titolare di un bar di zona, ha finalmente scosso i presenti: i ragazzi del vicino Bagno Raffaelli sono accorsi per proteggere il ferito dal sole con un ombrellone, prima che la Croce Verde lo trasportasse d’urgenza in ospedale. Un gesto positivo, quello di Berardi, che si è confermato un campione anche fuori dal rettangolo verde» conclude il quotidiano milanese.

Il 32enne bomber del Sassuolo, nato a Cariati, ha protetto il giovane allertando i soccorsi medici e rimanendo al fianco del ciclista ferito fino all’arrivo dell’ambulanza.