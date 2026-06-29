Le PMI del Sud guardano al futuro: all’Unical il primo Forum Confapi

la sfida della competitività

RENDE Le piccole e medie imprese del Mezzogiorno si danno appuntamento all’Università della Calabria per una giornata di alto profilo dedicata alle grandi sfide della competitività, dell’innovazione e dello sviluppo del sistema produttivo italiano ed europeo. Venerdì 3 luglio 2026, presso l’Aula Caldora, si svolgerà la prima edizione del Forum “PMI: Sud, Italia ed Europa alla sfida del futuro”, promosso da Confapi, con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro e condiviso: la crescita del Sud passa attraverso una nuova stagione di protagonismo delle imprese, in una prospettiva integrata con l’Italia e l’Europa. L’evento, aperto dal Vicepresidente Nazionale Confapi con delega al Mezzogiorno Francesco Napoli, vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da tutta Italia e si propone come un momento stabile di confronto tra istituzioni, mondo produttivo, accademia e sistema delle rappresentanze. Al centro del dibattito i temi della trasformazione economica e sociale: intelligenza artificiale e competitività, innovazione tecnologica, transizione energetica e sostenibilità, lavoro, welfare e capitale umano, nuove politiche industriali e opportunità della ZES Unica per il Mezzogiorno. Tra i protagonisti istituzionali figurano il Presidente Nazionale Confapi Cristian Camisa, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca e il consigliere economico della Presidenza del Consiglio Renato Loiero, a conferma dell’attenzione verso lo sviluppo del Mezzogiorno e il ruolo delle PMI. Il programma coinvolge inoltre esponenti del mondo accademico e della ricerca, tra cui CNR ed ENEA, con un focus su transizione energetica e innovazione tecnologica. Ampio spazio è dedicato all’internazionalizzazione delle imprese come leva di crescita, con il contributo di SIMEST, SACE, ICE e Cassa Depositi e Prestiti. Prevista anche la partecipazione di Monsignor Savino, nel panel sull’intelligenza artificiale, e dei Presidenti delle Confapi territoriali del Mezzogiorno, che porteranno il punto di vista dei territori e del tessuto produttivo locale. Particolare rilievo sarà dato alla Lectio Magistralis del Sostituto Procuratore Generale di Catanzaro Marisa Manzini, dedicata al tema “Legalità: infrastruttura dello sviluppo economico e sociale”, a sottolineare il legame imprescindibile tra legalità, fiducia e crescita economica. A chiusura dei lavori verrà presentato il Libro Bianco per la competitività e lo sviluppo delle PMI, curato dal Senatore Paolo Naccarato, che raccoglierà contributi, analisi e proposte emerse nel corso del Forum, con l’obiettivo di offrire una piattaforma programmatica per il rilancio del Mezzogiorno nel contesto italiano ed europeo. Un appuntamento che ambisce a segnare un punto di svolta: mettere il Sud al centro delle politiche di sviluppo, rafforzando il legame tra imprese, istituzioni e Europa in una prospettiva di crescita condivisa e duratura.

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