Papa Leone XIV riceve un anello con l’effigie di San Pietro realizzato dal maestro Michele Affidato

segno di devozione

In occasione della ricorrenza dell’inizio del Ministero Petrino di Sua Santità Papa Leone XIV, il Santo Padre ha ricevuto in dono un prezioso anello raffigurante l’effigie dell’Apostolo Pietro, opera del maestro orafo Michele Affidato, realizzata su commissione di Don Antonino Vinci, Rettore della Chiesa del Carmine di Reggio Calabria. Il dono è stato consegnato personalmente da Don Vinci a nome dell’intera comunità della Chiesa del Carmine di Reggio Calabria, quale segno di filiale devozione, comunione ecclesiale e vicinanza spirituale al Successore di Pietro. L’anello, realizzato interamente a mano in argento con bagno in oro 24 kt, raffigura in rilievo il volto di San Pietro, primo degli Apostoli e fondamento della Chiesa. Un’opera di profondo valore simbolico che richiama la continuità della successione apostolica, la fede della Chiesa e la missione pastorale affidata al Pontefice. Il Santo Padre ha accolto con particolare apprezzamento il dono, esprimendo il proprio ringraziamento a Don Antonino Vinci e all’intera comunità del Carmine per il gesto di affetto, di preghiera e di vicinanza spirituale. Il legame tra il maestro Michele Affidato e Don Vinci nasce da una collaborazione che affonda le proprie radici nel tempo. Già nel 2007, infatti, Affidato realizzò, su incarico dell’allora parroco di Oliveto, le nuove corone della Madonna della Consolazione di Oliveto, successivamente benedette in Vaticano da Papa Benedetto XVI e incoronate da S.E. Mons. Vittorio Mondello, allora Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova. L’opera donata a Papa Leone XIV si inserisce nel più ampio percorso artistico e spirituale che il maestro Michele Affidato porta avanti da anni nel campo dell’arte sacra. Numerose sono, infatti, le creazioni realizzate per diocesi, santuari, congregazioni religiose e istituzioni ecclesiali, molte delle quali vengono presentate al Santo Padre per la benedizione prima della loro destinazione al culto. Recentemente nominato Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia, Michele Affidato ha costruito nel tempo un importante percorso di ricerca e approfondimento dell’arte sacra, coniugando tradizione, fede e maestria artigianale. Un cammino che gli ha consentito di conoscere gli ultimi quattro Pontefici e di instaurare un profondo rapporto con il mondo ecclesiale, fino a essere riconosciuto come uno degli orafi di riferimento della Santa Sede. Nel corso del pontificato di Papa Francesco, il maestro Michele Affidato ha ricevuto dalla Segreteria di Stato Vaticana il prestigioso incarico di realizzare le opere destinate ai doni ufficiali della Santa Sede, offerte dal Santo Padre a Capi di Stato, Ministri e autorità religiose in occasione degli incontri istituzionali. Opere di grande valore simbolico e artistico, realizzate dal maestro Affidato insieme al figlio Antonio, orafo e scultore. Un’attività che prosegue anche oggi sotto il pontificato di Papa Leone XIV, confermando il valore artistico e simbolico delle sue creazioni, autentica espressione del dialogo tra arte, fede e diplomazia ecclesiale.