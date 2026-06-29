Sanità, ecco il riparto del Fondo azienda per azienda. Mobilità passiva a quota 326,9 milioni

il provvedimento

LAMEZIA TERME All’Asp di Cosenza 1,3 miliardi, all’Asp di Reggio Calabria un miliardo, all’Asp di Catanzaro circa 650 milioni. Sono questi alcuni dei dati del riparto del fondo sanitario regionale 2025 disposto dalla Giunta nell’ultima seduta su proposta del presidente Roberto Occhiuto: si tratta in pratica della prima delibera della gestione ordinaria della sanità calabrese dopo l’uscita dal commissariamento. Secondo quanto emerge dalle tabelle allegate alla delibera, il Fondo sanitario regionale ammonta complessivamente a 3,9 miliardi: tra i dati spicca quello del saldo della mobilità passiva, negativo per 326,9 milioni. Nel dettaglio, questo il riparto: Asp di Cosenza 1,3 miliardi, Asp di Reggio Calabria un miliardo, Asp di Catanzaro circa 650 milioni, Asp di Crotone 395,7 milioni, Asp di Vibo Valentia 298,5 milioni, Azienda ospedaliera Cosenza 60 milioni, Azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro 18,3 milioni, Azienda ospedaliera di Regio Calabria 73 milioni, Gestione sanitaria accentrata 57 milioni e Azienda Zero 2 milioni. (Nei file in basso la delibera di giunta e il dettaglio del riparto). (a. c.)

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