Carcere di Rossano, ispettore di sorveglianza aggredito con pugni e schiaffi
Il detenuto è riuscito a raggiungere l’ufficio del comandante e nel mentre a distruggere tutto quanto si trovasse nella sua disponibilità
CORIGLIANO ROSSANO Continuano le criticità nel carcere di Rossano dove, nella mattinata odierna, un detenuto del reparto alta sicurezza, nonostante sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ha violentemente aggredito a pugni e schiaffi l’ispettore di sorveglianza generale, inveendo contro il personale di Polizia penitenziaria. Il detenuto è riuscito a raggiungere l’ufficio del comandante e nel mentre a distruggere tutto quanto si trovasse nella sua disponibilità.
Solo il pronto intervento dei poliziotti penitenziari presenti – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – ha scongiurato il peggio. Gli agenti, con scaltrezza e professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza il detenuto, riportandolo nella sua camera di pernottamento, mentre il personale aggredito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove sono state certificate lesioni guaribili in 8 giorni.
Purtroppo, duole registrare l’ennesima aggressione nel reclusorio Rossanese, ove la sicurezza del personale in servizio viene ormai troppo spesso minata e violata da detenuti che non rispettano le regole e le persone».
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