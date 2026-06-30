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Carcere di Rossano, ispettore di sorveglianza aggredito con pugni e schiaffi

Il detenuto è riuscito a raggiungere l’ufficio del comandante e nel mentre a distruggere tutto quanto si trovasse nella sua disponibilità

Pubblicato il: 30/06/2026 – 15:53
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Carcere di Rossano, ispettore di sorveglianza aggredito con pugni e schiaffi
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CORIGLIANO ROSSANO Continuano le criticità nel carcere di Rossano dove, nella mattinata odierna, un detenuto del reparto alta sicurezza, nonostante sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ha violentemente aggredito a pugni e schiaffi l’ispettore di sorveglianza generale, inveendo contro il personale di Polizia penitenziaria. Il detenuto è riuscito a raggiungere l’ufficio del comandante e nel mentre a distruggere tutto quanto si trovasse nella sua disponibilità.
Solo il pronto intervento dei poliziotti penitenziari presenti – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – ha scongiurato il peggio. Gli agenti, con scaltrezza e professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza il detenuto, riportandolo nella sua camera di pernottamento, mentre il personale aggredito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove sono state certificate lesioni guaribili in 8 giorni.
Purtroppo, duole registrare l’ennesima aggressione nel reclusorio Rossanese, ove la sicurezza del personale in servizio viene ormai troppo spesso minata e violata da detenuti che non rispettano le regole e le persone».

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