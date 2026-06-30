Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Ciclista si perde nella vegetazione, recuperato dai vigili del fuoco grazie alla geolocalizzazione

Il ritrovamento a Monterosso Calabro:

Pubblicato il: 30/06/2026 – 22:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ciclista si perde nella vegetazione, recuperato dai vigili del fuoco grazie alla geolocalizzazione
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

VIBO VALENTIA Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia è intervenuta nel comune di Monterosso Calabro, in località Movrella, per il soccorso di un ciclista disperso. L’uomo, un 57enne, mentre percorreva un itinerario in mountan bike, è uscito dal tracciato ciclabile inoltrandosi nella fitta vegetazione. Dopo aver perso l’orientamento, ha richiesto aiuto contattando i soccorsi. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha immediatamente attivato le procedure di localizzazione, avvalendosi di personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS). Grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare in possesso del ciclista, è stato possibile individuare con precisione la sua posizione e indirizzare tempestivamente la squadra di soccorso sul luogo. Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto l’uomo all’interno dell’area boschiva, lo ha recuperato e ricondotto in sicurezza sulla ciclabile. L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla rapidità di coordinamento della Sala Operativa e alla professionalità del personale intervenuto, confermando ancora una volta l’importanza delle tecnologie di geolocalizzazione e delle competenze specialistiche nel soccorso in ambiente impervio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CICLISTA
ciclista ritrovato
CRONACA
Monterosso
vigili del fuoco
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x