L’alta moda di Anton Giulio Grande a Monreale, consegnato allo stilista il prestigioso Italian Glam Awards

L’alta moda di Anton Giulio Grande illumina il Duomo di Monreale e trionfa nel successo di Bliss in tour . Una notte di pura magia, dove la storia dell’arte millenaria ha sposato l’eccellenza dell’alta moda contemporanea. Si è conclusa tra gli applausi scroscianti del pubblico e della critica l’edizione 2026 di Bliss in tour, il prestigioso evento di moda ideato e diretto dall’art director Roberto Capone e promosso dal comune di Monreale. La storica piazza Guglielmo II incastonata tra la maestosità del Duomo, patrocinio mondiale dell’Umanità UNESCO e il celebre Chiostro dei Benedettini, si è trasformata per una sera in una passerella d’eccezione a cielo aperto, celebrando il legame indissolubile tra arte monumentale e alto artigianato italiano.

Consegnato il prestigioso Italian Glam Awards

Il trionfo di Anton Giulio Grande attraverso trame d’argento e cristalli. Il momento clou della serata ha visto protagonista la straordinaria collezione Haute Couture dello stilista di fama internazionale Anton Giulio Grande, le sue creazioni hanno letteralmente incantato e stupito la platea in un viaggio visivo fatto di abiti scultura con audaci trasparenze, trame preziose ricamate con fili d’argento e cascate di cristallo capaci di riflettere la luce dei mosaici bizantini circostanti. Una sfilata che ha saputo coniugare la sensualità contemporanea con il lusso senza tempo della grande sartoria italiana. Consegnato a fine sfilata ad Anton Giulio Grande il prestigioso Italian Glam Awards, riconoscimento tributato per la sua personalità che si è distinta nel panorama culturale e artistico del Paese nella categoria Alta Sartoria a coronamento di una vita dedicata alla bellezza e valorizzazione del Made in Italy.

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