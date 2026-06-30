Torna il maltempo, domani allerta gialla in Calabria

meteo

Una perturbazione, nella giornata di mercoledì, inizierà ad interessare la nostra penisola a partire dalle regioni settentrionali. Il contrasto tra aria più fresca in quota e il forte calore accumulato sulle zone di pianura e nelle valli, causerà l’innesco di condizioni di marcata instabilità, dando luogo a intensi temporali, con associate forti raffiche di vento e grandinate, oltre a rovesci di pioggia e fulmini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1° luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, specie settore centro-meridionale, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per mercoledì 1° luglio è stata valutata allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Basilicata e su gran parte di Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

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