Un passaggio per certi versi “epocale” alla Cittadella: c’è una nuova guida allo strategico Dipartimento Bilancio

ai piani alti della regione

CATANZARO Un passaggio per certi versi “epocale”. Alla Regione Calabria è tempo di cambiamenti in uno dei Dipartimenti più strategici, quello Bilancio, Finanze e Patrimonio: secondo quanto si apprende da fonti della Cittadella, per sopraggiunti limiti di età infatti dall’1 luglio lascia l’incarico di dirigente generale Filippo De Cello, che per una decina di anni, anche con amministrazioni di colore diverso, ha guidato il Dipartimento riscuotendo generale e anche bipartisan apprezzamento. Al suo posto la Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha individuato come dirigete generale reggente Stefania Buonaiuto, dirigente di ruolo della Cittadella. La nomina di Bonaiuto – si legge nella delibera di Giunta – ha una “durata di mesi dodici fatta salva la risoluzione anticipata per effetto della nomina del titolare all’esito e secondo le procedure previste dalla normativa vigente”. (c. a.)

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