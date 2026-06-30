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Vibo, il questore Ruperti saluta il commissario capo Gorpia che va a dirigere la squadra mobile di Parma

Ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Pubblicato il: 30/06/2026 – 17:51
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Vibo, il questore Ruperti saluta il commissario capo Gorpia che va a dirigere la squadra mobile di Parma
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VIBO VALENTIA Questa mattina, il Questore della provincia di Vibo Valentia dott. Rodolfo Ruperti, alla presenza del Vicario, dott. Fabio Catalano e dei Funzionari della Questura, ha voluto salutare il Commissario Capo dott. Francesco Gorpia, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, da domani andrà a ricoprire l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Parma. Il Questore ha ringraziato il dott. Gorpia per l’impegno e la professionalità dimostrata nel curare le attività del proprio ufficio in un territorio difficile, fornendo un importante contributo alla Questura di Vibo Valentia. Il Questore e i colleghi Funzionari hanno espresso al dott. Gorpia i più sentiti auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire, formulando l’auspicio che il prosieguo della sua carriera sia contraddistinto da ulteriori e meritevoli successi professionali.

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