Brunetta rilancia le aree interne da Soveria Mannelli: «Pronti a scrivere un disegno di legge»

una questione nazionale

SOVERIA MANNELLI “Chi ha una rete ha un tesoro. Chi riesce a mettere insieme reti di reti ha un tesoro elevato all’ennesima potenza. Le aree interne hanno già in casa i valori, le storie, la cultura e ora anche le risorse. Si tratta di interconnettere queste reti, di farle dialogare, di farle diventare valore aggiunto: le fondazioni di origine bancaria, i consorzi di bonifica, il credito cooperativo, le Camere di commercio, i consorzi industriali, i marchi storici, le finanziarie regionali, le dimore storiche, le pro loco, le reti di volontariato. Il restauro di un borgo serve a poco se quel borgo resta isolato da un sistema di relazionalità e di valorizzazione. Il vero rischio è la sommatoria di approcci riduzionisti, per quanto raffinati. All’opposto del riduzionismo c’è l’olismo: affrontare il problema tutto insieme, sincronicamente, perché le aree interne, 13 milioni di abitanti e il 60 per cento del territorio, sono una questione nazionale”. Così il presidente del Cnel, Renato Brunetta, intervenendo al Festival del lavoro nelle aree interne, ospitato a Soveria Mannelli, nel Catanzarese, dalle industrie Rubbettino.

Da qui la proposta: “Facciamo – ha detto Brunetta – il censimento delle reti vive, delle reti umane, delle reti tecnologiche e delle eccellenze dei territori. Mettiamo insieme queste riflessioni in momenti di aggregazione al Sud, al Centro e al Nord e concludiamo entro tre mesi a Roma, al Cnel, con una sintesi finale dal basso, da consegnare come contenuto strategico alle politiche Snai del governo. Il Cnel è pronto a ospitare questa rete di reti e a scrivere un disegno di legge di iniziativa da portare in Parlamento. Quest’anno ne presenteremo cinquanta, l’anno prossimo cento. I territori hanno un interlocutore istituzionale”. (Ansa)