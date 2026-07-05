Viminale, boom turismo in Calabria: tra le regioni più in crescita in Italia

i dati

ROMA In base all’analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale, nel primo semestre del 2026 si registra un notevole incremento del turismo in Italia, con una crescita complessiva degli arrivi pari al 4,43 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025 sull’intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono: Calabria: +10,54 per cento, Umbria: +9,70 per cento, Piemonte: +9,22 per cento, Anche altre regioni come Sardegna (+8,24 per cento), Puglia(+7,43 per cento) e Liguria (+6,56 per cento) hanno contribuito a questo andamento positivo. Per quanto riguarda specificatamente la componente domestica, si e’ registrato un aumento degli arrivi del 1,97 per cento, con picchi in Umbria (+13,64 per cento) e Liguria (+8,89 per cento). Invece, per gli arrivi dall’estero l’incremento è stato del 6,45 per cento rispetto al 2025. Le regioni che hanno beneficiato maggiormente di questa spinta del turismo internazionale includono: Calabria +23,19 per cento, Puglia: +14,63 per cento, Abruzzo: +14,04 per cento, Molise: +13,14 per cento, Basilicata: +11,55 per cento, Sardegna: +11,44 per cento, Piemonte: +10,38 per cento. Infine, si segnala che il turismo extra-alberghiero ha segnato un incremento del 7,46 per cento, mentre le strutture alberghiere hanno visto una crescita del 2,27 per cento. La banca dati “Alloggiati web” del ministero dell’Interno è gestita dalla polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di adempiere all’obbligo stabilito dall’articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che prescrive di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo. «Arrivi turistici in aumento del 4,5 per cento a livello nazionale nel primo semestre del 2026 e boom della Calabria con piu’ 11 per cento. I dati del Viminale confermano che, nel mondo delle sfide globali, l’Italia del turismo continua a mettere a segno risultati da record» commenta il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. «Il settore turistico si rivela sempre più strategico, confermandosi pilastro dell’economia nazionale. Il ministero del turismo continuerà ad investire e a pensare positivo», conclude.

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